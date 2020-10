BTC Studios ma list intencyjny dot. współpracy z Pacific Media Group w Chinach

"Rynek chiński to jeden z kluczowych rynków dla gamingu, w tym dla gier mobilnych. Potencjał ludnościowy, rosnąca zasobność oraz sposoby spędzania wolnego czasu sprzyjają rozwojowi cyfrowej rozrywki w Państwie Środka. Dlatego rynek chiński jest łakomym kąskiem dla gamedev-ów z całego świata. Nie jest on jednak otwarty dla wszystkich i bez znajomości chociażby realiów administracyjnych i nierzadko skomplikowanego procesu certyfikacji nie sposób uwolnić pełni jego potencjału. Mamy to szczęście, że budując globalną sieć dystrybucji pod nasze produkcje zyskaliśmy uznanych partnerów, doświadczonych w procesie wprowadzania contentu rozrywkowego na rynek chiński. To znacznie rozszerza nasze możliwości biznesowe, nie tylko w zakresie produkcji własnych gier, ale również aktywności wydawniczej dot. tytułów innych developerów" - powiedział członek zarządu BTC Studios Jarosław Zeisner, cytowany w komunikacie.