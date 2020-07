Były prezes Dino w radzie nadzorczej. W rok zarobi tyle, co wcześniej przez dwa tygodnie

Dla wielu ludzi 5 tys. zł netto to spora kwota miesięcznie. W przypadku Szymona Piducha, przyzwyczajonego do dużo wyższych sum za czasów prezesury, jest to jednak duży regres. W ubiegłym roku wraz z premiami zarobił w grupie Dino ponad 1,5 mln zł, co daje miesięcznie średnio 126 tys. zł.