Capex PKN Orlen wyniósł 1,24 mld zł w I kw. 2020 r.

Wśród zrealizowanych inwestycji 0,8 mld zł przeznaczone zostało na segment downstream, w tym ok. 478 mln zł na rafinerię, ok. 241 mln zł na petrochemię i ok. 46 mln zł na energetykę, ponadto ok. 265 mln zł na segment detaliczny i ok. 176 mln zł na segment wydobywczy, w tym 145 mln zł w Kanadzie i 31 mln zł w Polsce, wynika z danych z prezentacji wyników koncernu po I kwartale.