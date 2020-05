CCC ma przed sobą lepsze perspektywy. EuroRating docenił działania spółki

Agencja EuroRating zaktualizowała ocenę CCC. Choć rating pozostał na poziomie "B+" (czternasta ocena w dwudziestostopniowej skali) jego perspektywa uległa zmianie z "negatywnej" na "stabilną". To oznacza, że jeszcze do niedawna firmie groziła obniżka ratingu. Teraz to już nieaktualne.