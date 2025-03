CCC wraca do wypłat dywidend. Brzoska zainwestuje 100 mln zł

Zarząd CCC ogłosił, że zamierza wznowić wypłaty dywidendy, które firma zawiesiła w 2019 roku. Zgodnie z nową polityką dywidendową, z bieżącego roku obrotowego, trwającego do stycznia 2026 r., na dywidendę ma trafić od 25 do 66 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W kolejnych trzech latach zakres ten ma wynieść od 50 do 66 proc.