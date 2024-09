CCC z jedną z najlepszych sesji w historii. Powodem optymistyczne dane

CCC odnotował znaczący wzrost wartości akcji. W środę kurs wzrósł o 10 proc. w stosunku do zamknięcia poprzedniej sesji, osiągając poziom ok. 168 zł. To najwyższa wycena od ponad pięciu lat, co przekłada się na kapitalizację rynkową na poziomie 11,5 miliarda złotych. W czwartek nastroje inwestorów były jedynie nieco mniej optymistyczne.