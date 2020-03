CD Projekt wysłał grę 'Cyberpunk 2077' do ratingu wiekowego

" Mamy mały update - wysłaliśmy grę do agencji ratingowych. Po raz pierwszy ludzie spoza firmy grają w 'Cyberpunka'. Nie jest to wersja ostateczna , ale na tyle kompletna, że nadaje się do przejścia przez osoby zewnętrzne" - powiedział dziennikarzom Kiciński.

"Dostaniemy ratingi wiekowe, potrwa to do miesiąca. Liczymy na ratingi zbliżone do tych, które otrzymał Wiedźmin 3, to jest nasz target" - dodał prezes CD Projekt.