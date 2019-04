Ceny ropy mogą dziś zaważyć na notowaniach na GPW

Inwestorzy wracają dziś na warszawski parkiet po świątecznej przerwie. Notowania mogą być w dużej mierze zależne od globalnych nastrojów, a na te wpływać mogą między innymi obawy o ceny ropy naftowej. Podczas odbywającej się wczoraj standardowo sesji amerykańskiej pojawiła się bowiem informacja, iż administracja Donalda Trumpa nie przedłuży możliwości importu irańskiego surowca ośmiu krajom, które wcześniej z sankcji zostały wyłączone. Skutkowało to wzrostami cen ropy o około 2,5%, a dziś może się to odbić ma notowaniach giełdowych spółek .

Wczorajsza sesja w USA zakończyła się neutralnie, podobnie zresztą jak dzisiejsza sesja azjatycka. Co jednak ważne, w większości indeksy zakończyły dzień symbolicznymi wzrostami rzędu 0,1-0,2%. Świadczy to o tym, iż obawy o konsekwencje irańskich sankcji nie są bardzo poważne. Z drugiej strony może się wydawać, że nastawienie inwestorów indywidualnych jest negatywne. 73% wartości pozycji inwestorów zaangażowanych w indeks S&P500 za pośrednictwem kontraktów CFD, dostępnych na platformie transakcyjnej CMC Markets, stanowią obecnie pozycje krótkie (na spadek). W przypadku indeksu Dow Jones ,,niedźwiedzio" nastwionych jest 65% inwestorów, a indeksu Nasdaq100 - już 66%. Wynika to zapewne z faktu, iż w obecnych okolicznościach opór w postaci historycznych szczytów może wydawać się barierą wyjątkowo trudną do pokonania.