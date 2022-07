Ceny węgla szybują w górę. Rząd przedstawi kolejny pomysł, jak ulżyć Polakom

blondynka z J... 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Sytyacja geopolityczna jest? Tak? A to prawda jest Panie premierze Morawiecki że Unia Europejska sankcje na rosyjski węgiel wprowadza od 10 sierpnia, a Pan z ferajną z PiS się pospieszył i żeby się nowym przyjaciołom przypodobać w Polsce zrobił embargo na rosyjski węgiel od maja? Z 20mln kary dla tego, który to embargo złamie?! A co myśmy z, Jolką wtedy pisały Panie Morawiecki? Minister Moskwa to o chruście zaraz podchwyciła a wy co, to teraz wie Pan co? A wysiedźcie sobie ten węgiel na tych zebraniach ze swoimi.