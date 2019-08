Ceny złota będą nadal rosły, jeśli konflikt na linii USA-Chiny pogłębi się

Jeśli konflikt będzie się przedłużał, to notowania złota prawdopodobnie będą kontynuowały ruch wzrostowy. We wtorek rano jednak na rynku tym widać wyhamowanie zwyżek po wczorajszym dużym ruchu w górę, co pokazuje, że do paniki na rynku jest jeszcze daleko, a inwestorzy próbują ocenić, czy konflikt amerykańsko-chiński będzie się zaostrzał.