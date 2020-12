Ceny złota zmierzają w kierunku 1900 USD za uncję

Romek 18 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W świecie wirtualnego pieniadza , każdy ucieka w cos materialnego , duża inflacja pomaga w podjęciu decyzji, teraz padają lokaty, obligacje kupowanie przez banki centralne , lepsze nieruchomości, metale szlachetne , wszelkie materiały długookresowe, ludzie zaczynają już nie tylko złoto, ale i ropę gromadzic na zapas ( to dlatego zarzneli silniki diesla) pseudoekologia , jedzenie o długim terminie spożywanie się gotówki prowadzi do szybszego wzrostu inflacji , tak zwanej spirali i budowania zapasów ponad miarę , państwu to pasuje bo inflacja kasuje długi , kasuje również oszczędności , teraz potrzebujemy jeszcze strzała inflacji na ropie i na prądzie, z pomocą ekoterror i mamy inflację na 10 procent, potem podwyżka stóp procentowych i zwala na kredytach , zobaczymy kto pływa bez gaci.