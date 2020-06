CI Games: United Label ustaliło datę premiery gry ' Röki' na PC na 23 lipca

Gra została wskazana przez Nintendo jako jeden z kluczowych globalnych tytułów indie na konsolę Nintendo Switch w 2020 r. W ostatnich miesiącach gra była prezentowana na najważniejszych wydarzeniach branżowych, m.in. MIX Live Showcase i Steam Game Festival, podano w osobnym komunikacie.

"Gra 'Röki' spotkała się do tej pory z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem. Zyskała liczne wyróżnienia branżowe, a do swojej wishlisty dodało ją już ponad 50 tys. graczy. To potwierdzenie, że idziemy w dobrą stronę. Zainteresowanie grą rośnie, a już dziś pokazujemy przedpremierowy zwiastun w trakcie eventu Guerilla Collective" - powiedział prezes United Label Tomasz Litwiniuk, cytowany w komunikacie.

"Röki" to gra przygodowa inspirowana zimnym światem skandynawskiego folkoloru. Jest to mroczna, współczesna bajka, z emocjonującą fabułą, ciekawą oprawą artystyczną, starożytnymi łamigłówkami oraz nastrojową eksploracją. Gracz wciela się w postać Tove, dziewczynki, która podąża pradawną krainą by ocalić swoją rodzinę. Producentem gry jest Polygon Treehouse - brytyjskie studio założone przez dwóch byłych dyrektorów artystycznych Guerrilla Games, podano w materiale.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z twórcami gry. Prace nad tytułem przebiegają zgodnie z harmonogramem. 'Röki' będzie pierwszą grą wydaną przez United Label. Dzięki atrakcyjnemu porfolio gier i efektywnemu, niskokosztowemu modelowi prowadzenia działalności, spodziewamy się rentowności spółki już w tym roku" - dodał Litwiniuk.

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje. W swoim portfolio ma umowy ze studiami z Wielkiej Brytanii i Francji na wydanie czterech gier. W tym roku spółka planuje również premierę gry "Eldest Souls", a w 2021 "Tails of Iron" oraz "Horae", podano także.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

