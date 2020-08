CI Games ustalił cenę emisyjną 21 mln akcji serii I na 1,2 zł/szt.

"Z sukcesem zamknęliśmy proces budowania książki popytu na akcje nowej emisji w obrębie wszystkich oferowanych akcji serii I. Zainteresowanie ze strony inwestorów było bardzo duże. Szczególnie cieszę się ze znaczących pakietów, które trafią do inwestorów instytucjonalnych, co jest zgodne z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami i tym co ostatnio komunikowaliśmy" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.