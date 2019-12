technologie 13 minut temu

Ciech otrzymał 5 mln zł z NCBR na projekt zwiększenia płynności produkcji sody

Grupa Ciech otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na projekt wykorzystujący nowoczesne technologie w celu zwiększenia płynności produkcji sody w zakładzie w Inowrocławiu, podał Ciech. Wartość projektu to ok. 10 mln zł, z czego prawie 5 mln to grant z NCBR.