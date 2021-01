Ciech Soda Polska wdrożył system do nadzoru linii produkcyjnych

"Mobilny obchodowy to kolejny przykład wdrażania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesie produkcji sody. Jego zaletą jest usystematyzowanie czynności związanych z utrzymaniem ruchu w fabryce działającej w trybie ciągłym - przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Wszystkie dane spływają w jedno miejsce, a precyzja stosowanych mechanizmów informatycznych oraz urządzeń zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia usterek i błędów ludzkich" - powiedział członek zarządu Ciechu Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie.

Zebrane dane trafiają do systemu informatycznego, co umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy pracy linii produkcyjnej i oceny ryzyka wystąpienia usterek na poszczególnych jej elementach. Integracja z systemem SAP pozwala na szybkie zebranie efektów pracy systemu, w tym informacji o przeprowadzanych inspekcjach i naprawach, a także zlecenie prac utrzymaniowych i napraw ekipom konserwacyjnym, wynika także z materiału.

Urządzenia stosowane w systemie wykorzystują badania termowizyjne, ultradźwiękowe, drgań i wibracji, a nawet endoskopowe. Poszczególne elementy instalacji do produkcji sody zostały wyposażone w specjalne czujniki, w efekcie czego uzyskany został wysoki stopień precyzji w zbieraniu potrzebnych danych. System umożliwia także nagrywanie dźwięku i filmów, co podnosi skuteczność prowadzonych inspekcji instalacji. Biorąc pod uwagę wielkość i skomplikowaną budowę zakładu produkcyjnego (poszczególne oddziały produkcyjne sody kalcynowanej rozciągają się na przestrzeni kilku kilometrów), ułatwia to analizę danych przez zespoły nadzorujące w danym czasie produkcję w fabrykach w Inowrocławiu i Janikowie, podkreślono.