Citi Handlowy: Inflacja sięgnie 3,8% r/r w styczniu 2020 r., ale bez reakcji RPP

"Ostatnie niespodzianki sprawiły, że podnieśliśmy prognozy dotyczące inflacji. Obecnie spodziewamy się, że sięgnie ona 3,8% na początku 2020 r. Jeśli te oczekiwania się sprawdzą, oznaczałoby to poziom wyższy zarówno od celu banku centralnego, jak i ostatniej projekcji. Jednakże nasza prognoza wskazuje, że byłoby to jedynie tymczasowe przekroczenie celu. Efekty bazy oraz spowalniający wzrost prawdopodobnie sprowadzą inflację z powrotem w kierunku celu 2,5% do końca 2020 r." - napisali ekonomiści w raporcie.