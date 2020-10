Cobin Angels, CIC Warsaw zaoferują aniołom biznesu hub do kontaktu ze startupami

"Zarządzana przez Cobin Angels społeczność inwestorska ma ambicję zmienić kulturę inwestowania w startupy w Polsce oraz przyciągnąć więcej kapitału zagranicznego do regionu. Inicjatywa dołącza do pozostałych działań warszawskiego Kampusu Innowacji, w ramach którego działa szereg inicjatyw skierowanych do polskiego rynku innowacyjnego. Społeczność inwestorska ma stać się centralnym punktem na inwestycyjnej mapie Warszawy. Jej twórcy planują ułatwiać funkcjonowanie inwestorom poprzez udostępnienie im w jednym miejscu i czasie zasobów niezbędnych do sprawnego budowania portfela inwestycyjnego. To z jednej strony dostęp do lokalnych koinwestorów czy profesjonalnych doradców, ale również wiedzy o lokalnym ekosystemie i prowadzeniu biznesu w kraju" - czytamy w komunikacie.