Codeaddict nawiązał współpracę z PlayWay w zakresie produkcji i wydawania gier

Do końca br. Codeaddict zapowiedział podpisanie umowy z PlayWay. Zgodnie z jej postanowieniami producent i wydawca gier wejdzie w posiadanie 25% akcji spółki. Będzie to drugi podmiot notowany na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który znajdzie się w akcjonariacie Codeaddict. Wcześniej do tego grona dołączyła Grupa INC, która obecnie posiada ponad 8% spółki, podano.