Codecool pozyskał 3,5 mln euro finansowania na ekspansję w Europie

"Dzięki środkom Codecool będzie mógł wprowadzić swój przełomowy model nauczania - mastery based learning - w kolejnych krajach. W pierwszej fazie nowe szkoły zostaną otwarte w Rumunii i dołączą do już funkcjonujących placówek w Polsce i na Węgrzech" - czytamy w komunikacie.

Szukając nowego podejścia do kształtowania umiejętności w zakresie IT, szkoła Codecool już trzy lata temu wprowadziła model szkolenia w zakresie programowania i zapewniania staży dla swoich absolwentów. Była to odpowiedź na potrzeby i wyzwania rynku nowych technologii i pogłębiającą się lukę cyfrową, podano także.

"Do tej pory Codecool przeszkolił i pomógł 400 osobom, które nie miały wcześniejszych kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych, a także wsparł realizację zadań programistycznych u prawie 100 partnerów korporacyjnych zlokalizowanych w 7 krajach. Obecnie 500 osób studiuje w 4 placówkach Codecool w 2 krajach (Węgry i Polska), a do końca roku liczba ta wzrośnie do 800 studentów, w związku z wejściem sieci ośrodków edukacyjnych na rynek rumuński. Firma jako pierwsza zaoferowała swoje szkolenie programistyczne z gwarancją zatrudnienia i może się tym obszarze pochwalić 99% skutecznością" - czytany dalej.

"Dostrzegamy, że automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych mają wpływ na każdy sektor, począwszy od produkcji, poprzez logistykę, sprzedaż i administrację, czy sektor finansowy. Zmiana ta wymaga odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, nie tylko w firmach technologicznych, ale we wszystkich branżach. Rozwój europejskich, a zwłaszcza środkowo- i wschodnioeuropejskich przedsiębiorstw będzie definiowany przez to, z jakim skutkiem przeprowadzą proces szeroko rozumianej transformacji cyfrowej i odnajdą się w nowej rzeczywistości napędzanej danymi i technologią" - powiedział założyciel Codecool Balázs Vinnai, cytowany w komunikacie.

Do 2023 r. firma planuje stać się jednym z najważniejszych usługodawców w Europie w zakresie szkolenia i zarządzania talentami w dziedzinie IT. W tym czasie Codecool planuje otworzyć 10 szkół i wykształcić blisko 10 tys. absolwentów.

"Firmy zarządzające funduszami venture capital z siedzibą w Budapeszcie - Lead Ventures (jako wiodący inwestor) i PortfoLion (inwestor kontynuujący poprzednią inwestycję serii A) - inwestują obecnie wspólnie 3,5 mln euro w pozyskiwanie funduszy serii B, aby sfinansować ambitne cele Codecool w zakresie dynamicznej ekspansji międzynarodowej" - podano także.

"Cieszymy się, że nasza pierwsza inwestycja, zgodna z wcześniejszymi założeniami, trafia do dobrze rozwijającej się spółki z węgierskim zapleczem, która potrzebuje znacznych środków finansowych, aby napędzać swój rozwój. Podejście Codecool do szkoleń jest całkowicie spójne z celem Lead Ventures, jakim jest znalezienie innowatorów na rynku i wspieranie ich rozwoju. Dostęp do kapitału na finansowanie innowacji będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłej konkurencyjności Europy Środkowej i Wschodniej" - potwierdził prezes Lead Ventures Ábel Galácz, cytowany w komunikacie.

W 2017 roku firma wygenerowała przychody w wysokości 1,3 mln euro, a w ubiegłym roku było to 3,2 mln euro. Celem na rok 2019 jest 5 mln euro przychodów.

Obecna runda finansowania serii B pozostaje otwarta dla renomowanych międzynarodowych inwestorów działających w dziedzinie technologii edukacyjnych na najbliższe sześć miesięcy w wysokości do 1,5 mln euro.

Główną misją szkoły programowania Codecool jest uzupełnienie obecnego i przyszłego niedoboru specjalistów IT poprzez unikalny, praktyczny program szkoleniowy. Firma oferuje intensywne kursy programowania 12 plus 6 miesięcy w Budapeszcie, Miszkolcu, Krakowie i Warszawie, których średnioterminowym celem jest obecność w 10 dużych miastach Europy. Program szkoleniowy, wdrażany z pomocą pełnoetatowych mentorów, oferuje aktualną i gotową do wykorzystania wiedzę.

Lead Ventures jest jedną z najnowszych w Europie Środkowej i Wschodniej firm typu venture capital i private equity. PortfoLion, członek Grupy OTP, jest firmą zarządzającą funduszami venture capital i private equity z siedzibą w Budapeszcie, która inwestuje w regionie CEE.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące