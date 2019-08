Cognor spodziewa się w III kw. EBITDA na podobnym poziomie jak w I kw.

"Najbardziej bym obstawiał, ze EBITDA w III kw. może być podobna, jak w I kw. tego roku, co bym uznał za niezły wynik w tej sytuacji rynkowej, w której jesteśmy" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

"Co do produkcji stali w Polsce, to nie spodziewamy się odbicia. Może ona nawet spadać, natomiast konsumpcja, jeśli chodzi o nasze produkty, w tym pręty żebrowane powinna być nadal dobra ze względu na projekty infrastrukturalne i budowlankę mieszkaniową" - powiedział dyrektor finansowy.