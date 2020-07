budownictwo 50 minut temu

Colliers: Zasoby pow. magazynowej wyniosły 19,65 mln m2 w I poł. 2020

Deweloperzy ukończyli inwestycje magazynowej o łącznej powierzchni ok. 1,06 mln m2 w I połowie 2020 r., co było wynikiem zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,09 mln m2), podał Colliers International. Tym samym zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce urosły do poziomu 19,65 mln m2.