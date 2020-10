Columbus Energy ma umowy nabycia projektów farm PV za 9,2 mln euro

Wartość nabycia spółek projektowych wyniosła 9 060 000 euro (w tym: kwota 2 946 665,31 euro, płatna w dwóch transzach za nabycie udziałów w spółkach projektowych, która to kwota stanowi początkową cenę sprzedaży i będzie podlegała korektom w oparciu o ostateczne wartości przychodów ze sprzedaży energii wypracowanych przez spółki projektowe do dnia zamknięcia; kwota 5 500 000 euro z tytułu wartości nominalnej wyemitowanych przez sprzedającego obligacji powiększona o odsetki; pozostała kwota posiadanych przez spółki projektowe innych zobowiązań), podano także.

"Columbus JV1A sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie zawarła dwie umowy nabycia łącznie 22 projektów przygotowywanych do realizacji farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda we wczesnej fazie realizacji" - wskazano w drugim komunikacie.