Columbus Energy nie wyklucza kolejnej emisji zielonych obligacji

Jak wskazał, zarząd spółki nie wyklucza, że jeśli będzie taka potrzeba, to jeszcze w tym roku wyemituje kolejne zielone obligacje.

Zgodnie z założeniami na 2021 rok, rynek domowej fotowoltaiki spadnie o ok. 30% w stosunku do 2020 r. Spółka chce utrzymać liczbę przyłączeń, co oznaczać będzie wzrost udziału w rynku, kosztem konkurencji.