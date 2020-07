Comach ma kontrakt na Comarch IoT Connect z operatorem Sunrise ze Szwajcarii

"Wybraliśmy Comarch jako dostawcę oprogramowania IoT, przede wszystkim ze względu na doświadczenie organizacji i dużą elastyczność w dostosowywaniu produktu do naszych obecnych i przyszłych potrzeb, co minimalizuje zaangażowanie po naszej stronie. Wykorzystując platformę Sunrise IoT Connect możemy stworzyć dostosowane oferty dla każdego klienta w ciągu kilku minut. Dzięki takiej elastyczności, wysokiej jakości systemowi, proaktywnemu podejściu i kulturze organizacyjnej bardzo podobnej do naszej, Comarch jest idealnym partnerem dla naszego projektu IoT. Jestem pewien, że duże doświadczenie Comarch w projektowaniu produktów IoT - zarówno oprogramowania, jak i urządzeń - oznacza, że firma będzie w stanie wspierać nas w przyszłych przedsięwzięciach wraz z rozwojem naszej działalności IoT" - powiedział dyrektor rozwoju biznesu i innowacji w Sunrise Alexander Lehrmann, cytowany w komunikacie.