Comp miał 56,83 mln zł zysku netto, 42,37 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Wyniki 2018 roku są rekordowe, pomimo, ze czynniki zewnętrzne nie sprzyjały nam w takim tempie i zakresie, jak tego oczekiwaliśmy jeszcze na początku roku. Pierwotną przyczyną naszych sukcesów jest bardzo dobra pozycja strategiczna, jaką mamy w niszach, w których działa Grupa Comp. Mamy pozycję liderów tych nisz, własne produkty oraz wieloletnie doświadczenie. Dzięki temu (niezależnie od czynników jednorazowych) sprzedajemy dużo urządzeń fiskalnych, realizujemy SDE III, dostarczamy szyfratory, realizujemy sprzedaż usług. Teraz przed nami największe wyzwanie w naszej historii, czyli wykorzystanie tych dodatkowych szans" - napisał prezes Robert Tomaszewski w liście do akcjonariuszy.

"Osiągniemy to dzięki zdobyciu pozycji na nowym rynku fiskalnym, dobrej pozycji segmentu IT ale również, a może nawet przede wszystkim - dzięki wejściu na nowe obszary związane z rozwojem m/platform. Sprzedaż usług dla małych i średnich punktów handlowych to zmiana naszego modelu biznesowego, unikalny projekt w skali światowej i możliwość wejścia na wiele rynków, również dzięki naszym pozyskanym w ostatnim roku parterom kapitałowym, czyli Heinekenowi (Grupa Żywiec) oraz SIBS" - dodał prezes.