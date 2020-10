Continental: Sprzedaż opon do poj. ciężarowych niemal na poziomie sprzed roku

"Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na sprzedaż opon do pojazdów ciężarowych w Polsce, szacujemy, że między marcem a majem ta sprzedaż spadła o ok. 20% r/r. Jednak od czerwca popyt ponownie rośnie, a na koniec września rynek był już niemal na tym samym poziomie, co rok wcześniej" - powiedział Rosół podczas wideokonferencji.