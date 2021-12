Coraz bardziej wyraźne spadki cen ropy naftowej

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) stwierdziła w swoim ostatnim raporcie, że globalny rynek ropy powrócił już do nadwyżki surowca i stoi w obliczu jeszcze większej nadpodaży na początku przyszłego roku , ponieważ nowy wariant koronawirusa Omikron wymusza wprowadzanie restrykcji w wielu państwach i ogranicza podróżowanie.

MAE podkreśliła, że dostawy ropy naftowej rosną na całym świecie - składa się na to podwyższanie produkcji ropy co miesiąc przez kraje OPEC+ o 400 tys. baryłek dziennie. Do tego sięgnięto po ropę naftową ze strategicznych rezerw, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w przyszłym roku spodziewana jest rekordowa produkcja ropy w USA, Kanadzie i Brazylii.