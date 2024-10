Coraz goręcej na Bliskim Wschodzie. W desperacji Hezbollah uderzy w nieoczywisty punkt?

- Hezbollah przygotowywał się do wykorzystania tych wiosek, jako zmilitaryzowanych punków do ataku na Izrael podobnego jak atak Hamasu z 7 października - tłumaczył Harari.

We wtorek wieczorem na Izrael spadły rakiety z Iranu. Była to odpowiedź zapowiadana odpowiedź Teheranu na ataki na przywódców Hamasu i Hezbollahu przeprowadzone w ostatnich tygodniach. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei zagroził we wtorek w serwisie X, że Izrael czeka "silniejszy i boleśniejszy" atak ze strony Iranu.