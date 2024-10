Izrael zaatakował Liban. Oto co dzieje się na rynkach ropy

Zobacz także: "Decyzje polityczne". Co dalej z zakazem aut spalinowych po 2035 roku?

Więcej ropy może popłynąć z Libii

Tymczasem na rynki paliw może docierać więcej ropy naftowej z Libii po tym, jak dwa rywalizujące ze sobą "rządy" w tym północnoafrykańskim kraju osiągnęły kompromis w sprawie sporu o nadzór nad bankiem centralnym. To wcześniej spowodowało wstrzymanie bądź zakłócenia w dostawach libijskiej ropy.

W poniedziałek libijski parlament zatwierdził kandydaturę nowego prezesa banku centralnego Libii. Oczekuje się, że libijski sektor naftowy otrzyma polecenie wznowienia wydobycia ropy w krótkim czasie, a prace nad tym mają się rozpocząć we wtorek.

Libia w normalnych warunkach pompuje dziennie ok. 1,2 mln baryłek ropy. Pod koniec sierpnia liczba ta spadła jednak do 450 tys. b/d po tym, jak "zachodni rząd" Libii zwolnił gubernatora libijskiego banku centralnego, co rozwścieczyło "wschodni rząd".