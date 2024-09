Zwrot na rynku. Oto co się dzieje z cenami ropy

Cena ropy rośnie

Jeśli wzrosty utrzymają się oba benchmarki przerwą serię tygodniowych spadków, pomimo trudnego początku - we wtorek ropa Brent zniżkowała poniżej 70 USD za baryłkę, po raz pierwszy od końca 2021 roku.

Producenci ropy naftowej oceniają szkody i przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa, przygotowując się do wznowienia działalności w Zatoce Meksykańskiej w USA, po tym jak w środę po południu czasu lokalnego huragan Francine uderzył w Luizjanę.

Analitycy UBS prognozują, że produkcja w regionie we wrześniu spadnie o 50 tys. baryłek dziennie w ujęciu miesiąc do miesiąca; analitycy FGE szacują spadek o 60 tys. baryłek dziennie - do 1,69 mln.