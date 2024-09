Ceny ropy poniżej kluczowej granicy. Kraje OPEC+ interweniują

Według analityka XTB, ograniczone perspektywy na ożywienie popytu doprowadziły do zmiany strategii ze strony OPEC+ , który zamierza zwiększyć produkcję dopiero w grudniu tego roku. Stajniak dodaje, że "jednocześnie spadek produkcji w Libii w ograniczonym stopniu wpływa na bilans ropy naftowej, biorąc pod uwagę nadprodukcję ze strony krajów OPEC+, które ograniczone są porozumieniem".

Michał Stajniak zwraca uwagę, że "inwestorzy coraz mniej obawiają się premii geopolitycznej związanej z konfliktami na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo przyczynia się do presji na ceny". Ekspert podkreśla, że dla Rosji, której dochody z ropy są najniższe od lutego, oznacza to dalsze wyzwania, zwłaszcza w kontekście działań wojennych na Ukrainie.