CPK dofinansuje prace przygotowawcze modernizacji linii kolejowej przez Mrągowo

"Podpisane dziś porozumienie oznacza zielone światło dla realizacji inwestycji wartej ok. 400 mln zł. Projekt wpisuje się w plany budowy tzw. szprychy nr 3 w ramach Programu CPK" - czytamy w komunikacie.

Kwota dofinansowania ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł, co stanowi istotną część potrzebnego wkładu własnego samorządu. Resztę sfinansuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz władze Mrągowa, Biskupca i Orzysza. Inwestorem w ramach Programu Kolej+ będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Modernizacja linii kolejowej nr 223 to istotne wydarzenie dla regionu. Linia ta została zamknięta ponad 10 lat temu i od tego czasu nie była remontowana, podkreślono w materiale.

Spółka CPK ogłosiła w ub. roku postępowanie na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla fragmentu tzw. szprychy nr 3 kluczowej dla województwa warmińsko-mazurskiego (chodzi o 139-kilometrowy odcinek nowej linii kolejowej Ostrołęka - Łomża - Giżycko). Dla 32-kilometrowego odcinka z Ostrołęki do Łomży trwa już inwentaryzacja przyrodnicza, przypomniano.

Jak wynika z harmonogramów CPK, z Ostrołęki do Łomży pojedziemy pociągiem przed końcem 2027 r., zaś planowany termin otwarcia trasy z Łomży przez Pisz, Orzysz do Giżycka to 2031 r.

Wszystko to elementy szprychy CPK nr 3, czyli linii nr 29: transportowy kręgosłup Mazur prowadzący do Warszawy i CPK. Linia nr 223 z Orzysza przez Mikołajki i Mrągowo będzie zaś stanowić inwestycję komplementarną CPK, wyjaśniono.

"CPK to promowanie kolei. Nie chodzi nam tylko o budowę kolei dużych prędkości, które połączą największe polskie miasta. Chodzi nam o to, aby kolej stała się atrakcyjnym i konkurencyjnym środkiem transportu dla podróży po Polsce. Dlatego już w Koncepcji CPK wskazaliśmy godne wsparcia inicjatywy rozbudowy sieci kolejowej. Pisaliśmy wówczas między innymi o tzw. Pętli Mazurskiej. Dzisiaj, decyzją ministra Marcina Horały, bierzemy współodpowiedzialność finansową za odtworzenie jej istotnej części, linii do Mikołajek i Mrągowa" - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Przywrócenie transportu kolejowego na linii kolejowej przez Mrągowo i Mikołajki zapewni ponowne włączenie tych miast do sieci kolejowej wraz z możliwością dogodnych przesiadek na połączenia regionalne i dalekobieżne w Orzyszu (w relacjach w kierunku Ełku, Giżycka, Łomży i Warszawy).

W województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu Kolejowego CPK powstaną 74 km nowych linii kolejowych, które wybuduje CPK, a kolejnych 208 km zostanie zmodernizowanych przez PKP PLK. Inwestycje te zapewnią skrócenie przejazdu z Olsztyna do Warszawy do 1 godz. 45 min. Z Pisza do stolicy dojedziemy w 1 godz. 45 min., z Ełku w 2 godz. 5 min., z Giżycka w 2 godz. 15 min. i z Elbląga w 2 godz. 25 min., zakończono w informacji.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

