CPK: Liczba pasażerów kolei dalekobieżnej wzrośnie do ok. 120 mln w 2050 r.

"W najbliższym czasie planowane jest dalsze uszczegółowienie prognoz dla ruchu regionalnego o nowe założenia, w tym m.in. uwzględniające program Kolej Plus" - czytamy w komunikacie.

Według najnowszych danych, po uruchomieniu nowego lotniska tylko na kluczowym odcinku sieci kolejowej - łączącym Warszawę z CPK - podróżować będzie blisko 65 tys. pasażerów dziennie (to więcej, niż obecnie przemieszcza się w ciągu dnia autostradą A2 między Warszawą i Łodzią). Nowa infrastruktura kolejowa pozwoli zapewnić bardzo dobrą dostępność nowego portu lotniczego. Jak wynika z wyliczeń CPK, do 40% pasażerów będzie dojeżdżać do CPK koleją.