CPK otrzymało ok. 33 tys. wniosków w ramach konsultacji studium lokalizacyjnego

"Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w konsultacjach CPK. Ogłosiliśmy je po to, żeby zweryfikować oczekiwania mieszkańców, wysłuchać ich opinii, a docelowo dostosować planowane inwestycje do ich potrzeb. W przyszłości będziemy kontynuowali dialog z mieszkańcami w ramach kolejnych etapów konsultacji i procedur inwestycyjnych" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Głównym celem SSL było wyznaczenie korytarzy inwestycji kolejowych i drogowych - o szerokości kilku kilometrów - które będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz korytarzy planiści CPK zaproponowali po kilka wariantów przebiegu nowych szlaków transportowych. Na razie mają one charakter orientacyjny i nie są wiążące, przypomniano.

"Zainteresowanie dokumentem było duże, co jest związane ze skalą planowanych inwestycji. Do konsultacji przedstawiliśmy korytarze obejmujące ponad 1,6 tys. km nowych linii kolejowych i ponad 400 km drogowych tras szybkiego ruchu. Teraz czas na dokładną analizę każdej ze zgłoszonych uwag. Zamierzamy nasze linie zaplanować, zaprojektować i wybudować w jak największej zgodzie z mieszkańcami i biorąc pod uwagę ich opinie" - dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

Wnioski i uwagi dotyczą w największym stopniu kilkunastu lokalizacji, m.in. Krakowa, Konstantynowa Łódzkiego, Wieliszewa, Grójca i Bolimowa na Mazowszu, Miedzianej Góry pod Kielcami, Dąbrowy Górniczej, Olkusza i Mikołowa w województwie śląskim oraz Jelcza-Laskowic na Dolnym Śląsku. Większość zawiera propozycje zmian przebiegu zaproponowanych wariantów, np. poprowadzenia linii kolejowych przez tereny niezabudowane (pola, lasy, łąki) lub wręcz przeciwnie: ograniczenia ingerencji w takie obszary z uwagi na ochronę terenów zielonych, wymieniono w materiale.

W części wniosków pojawiły się też postulaty jeszcze lepszej niż planowana obsługi niektórych miast - poprzez budowę nowych linii kolejowych lub włączenia istniejących linii w ciągi CPK. Takie uwagi spółka otrzymała np. z Torunia, Bydgoszczy, Elbląga, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic.

Część uwag odnosiła się także do korytarzy i wariantów planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Zostaną one przez CPK przekazane do analizy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którą spółka CPK zawarła 11 marca br. porozumienie o współpracy przy planowaniu, projektowaniu i budowie inwestycji drogowych związanych z CPK, czytamy dalej.

"W tej chwili spółka CPK analizuje uwagi zebrane w konsultacjach SSL. Zostaną one podsumowane w raporcie, którego publikacja spodziewana jest do końca czerwca br. Ostateczny termin będzie zależał od liczby i złożoności uwag przekazywanych w wersji papierowej (większość z nich wpłynęła w ostatnich dniach konsultacji, a te wysłane pocztą spływają nadal). W ciągu najbliższych miesięcy CPK planuje rozpocząć kolejny etap konsultacji: sukcesywnie organizowane będą spotkania w gminach, które znajdują się na trasie wariantów" - podano także.

"Nasze plany zakładają przygotowanie studium wykonalności dla poszczególnych linii, a także wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie poprzedzona inwentaryzacjami przyrodniczymi. Celem spółki będzie też przedstawienie bardziej szczegółowych rozwiązań technicznych, np. przejścia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach" - zapowiedział członek zarządu CPK ds. części kolejowej Piotr Malepszak.

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (SSL) trwały od 10 lutego do 10 marca. Wnioski od mieszkańców docierały do spółki różnymi kanałami: przez stronę konsultacje.cpk.pl, mailowo, za pośrednictwem Biura Pełnomocnika ds. CPK oraz w formie papierowej - dostarczane tradycyjną pocztą lub składane bezpośrednio w siedzibie CPK. Wnioski papierowe wciąż jeszcze napływają do spółki, ponieważ w ich przypadku liczy się data nadania.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczaną do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

