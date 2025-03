Czechy podjęły decyzję w sprawie złóż litu. Leżą blisko granicy z Niemcami

Wniosek w tej sprawie złożyło ministerstwo przemysłu i handlu Czech. Według resortu, takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, utworzenia nowych miejsc pracy oraz zmniejszenia zależności od importu surowca z państw trzecich. Szczególnie istotne jest ograniczenie importu z Chin i krajów Ameryki Południowej , które obecnie dominują w dostawach tego metalu na światowe rynki.

Umieszczenie litu na liście złóż strategicznych daje państwu czeskim możliwość skuteczniejszej kontroli nad tym obszarem, w tym ograniczenia inwestycji o charakterze spekulacyjnym. Warto zaznaczyć, że podobną decyzję władze Czech podjęły w styczniu bieżącego roku w odniesieniu do złóż manganu zlokalizowanych w okolicach Chvaleic we wschodniej części kraju.

Plany wydobycia i znaczenie gospodarcze

Konkretne plany eksploatacji złóż litu w kopalni w Cinovcu, położonej w paśmie Rudaw przy granicy z Niemcami, przygotowuje obecnie spółka Geomet. Przedsiębiorstwo to należy częściowo do Czeskich Zakładów Energetycznych (CzEZ) , które stanowią połączenie kapitału państwowego i prywatnego. Zgodnie z przyjętymi harmonogramami, rozpoczęcie wydobycia planowane jest na okres między rokiem 2026 a 2028.

Lit powszechnie uznawany jest za metal o kluczowym znaczeniu dla przyszłości, szczególnie w kontekście rozwoju elektromobilności i magazynowania energii. Szacunki wskazują, że na terytorium Czech znajduje się około 3 proc. światowych rezerw tego surowca, co stanowi znaczący potencjał gospodarczy dla tego środkowoeuropejskiego kraju.

Decyzja czeskiego rządu wpisuje się w szerszy trend obserwowany w Europie, gdzie kolejne państwa dążą do zabezpieczenia dostępu do surowców strategicznych niezbędnych w procesie transformacji energetycznej. Własne wydobycie litu może znacząco wzmocnić pozycję Czech w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu bateryjnego , który dynamicznie rozwija się w odpowiedzi na rosnący popyt na pojazdy elektryczne i systemy magazynowania energii.

Czeskie zasoby litu

Czechy posiadają największe złoża litu w Europie, które znajdują się w regionie górniczym przy granicy z Niemcami. Według szacunków, czeskie złoża umożliwiają wydobycie 2,25 mln ton rudy rocznie, co pozwoliłoby na produkcję około 30 tys. ton wodorotlenku litu. Te zasoby wystarczyłyby na 25 lat wydobycia i mogłyby zapewnić surowiec do produkcji miliona baterii do samochodów elektrycznych rocznie.