Czerwono na giełdzie w USA. Alarmujące spadki

Dow Jones Industrial Average spadł na poniedziałkowym otwarciu na Wall Street o 681,07 pkt, czyli o 1,71 proc., do poziomu 39 056,19 pkt. S&P 500 otworzył się niżej o 195,42 pkt, czyli o 3,66 proc., na poziomie 5151,14 pkt. Z kolei Nasdaq Composite spadł o 1063,63 pkt, czyli 6,34 proc., do 15 712,53 pkt.

Spadki na amerykańskiej giełdzie

Rentowności 10-letnich Treasuries umacniają się o ok. 5 pb. do 3,74 proc. Dochodowość amerykańskich dwulatek spada o 6 pb. do 3,81 proc.

"To najgłośniejszy krzyk runku o działanie Rezerwy Federalnej od 2008 r." - twierdzi we wpisie w serwisie X Daniel Kostecki, ekspert CMS Markets Polska.

Przed otwarciem sesji w USA doszło do przejściowego odwrócenia się krzywej rentowności Tresuries, po raz pierwszy od lipca 2022 r., co rynek odbiera jako jeden z sygnałów recesyjnych. Rentowność dwulatek zniżkowała przejściowo nawet o 21 pb. do 3,66 proc., a 10-letnich o 12 pb. do 3,67 proc.