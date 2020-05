technologie 32 minuty temu

DataWalk sprzedał do MLARS DOJ licencję wieczystą na platformę analityczną

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymał zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (RII) w ramach realizacji zlecenia od Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), podał DataWalk. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section DOJ (MLARS). System DataWalk zostanie wdrożony w celu wsparcia działalności MLARS związanej ze ściganiem i koordynowaniem wrażliwych, wielostronnych, międzynarodowych dochodzeń dotyczących prania pieniędzy i odzyskiwania majątku.

