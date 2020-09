DataWalk wyemituje do 421 tys. nowych akcji, cena emisyjna to 154,8 zł

"Zarząd spółki na mocy uchwały podwyższył kapitał zakładowy spółki z kwoty 446 504,8 zł do kwoty nie niższej, niż 446 504,9 zł i nie wyższej, niż 488 604,8 zł, tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł i nie wyższą, niż 42 100 zł w drodze emisji nie mniej, niż 1 i nie więcej, niż 421 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ustalona za zgodą rady nadzorczej cena emisyjna akcji wynosi 154,8 zł za jedną akcję" - czytamy w raporcie.

W przypadku oczekiwanego sfinalizowania nowej emisji akcji, DataWalk może pozyskać do 65 mln zł. Spółka zakończyła negocjacje z inwestorami i przystąpiła do procesu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji do 421 tys. akcji serii O w trybie oferty publicznej przeprowadzanej w ramach wyjątku od konieczności sporządzania prospektu, podano także w osobnym komunikacie.