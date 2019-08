DB Energy optymistycznie patrzy na perspektywę kolejnego roku obrotowego

"Perspektywa dla spółki jest bardzo optymistyczna. Odnotowaliśmy rekordowy poziom przychodów, co wynika między innymi ze zmiany modelu działalności. Ze spółki stricte doradczej, która to działalność stanowiła 80-90% przychodów, staliśmy się spółką, gdzie blisko 70% przychodów stanowią kompleksowe projekty inwestycyjne" - powiedział prezes Krzysztof Piontek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że docelowo spółka ma zbudować osobną strukturę w Niemczech, co jest istotne ze względu na potencjał niemieckiego rynku ESCO, którego szacunkowa wartość to ok. 2 mld euro wobec ok. 200 mln zł na rynku polskim. Spółka niemiecka może także realizować działania na innych rynkach zagranicznych w Europie Zachodniej.