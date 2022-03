Deutsche Bank wreszcie mówi "nie" Rosji. Już wcześniej miał wiele za uszami

Niedługo po tym, gdy Deutsche Bank (DB) informował publicznie, że odejście z Rosji byłoby "niepraktyczne" i "sprzeczne z jego wartościami" , doszło do nagłej zmiany decyzji. Po krytyce bierności DB wobec wojny w Ukrainie, w piątek późnym wieczorem instytucja podała, że jednak wycofa się rosyjskiego rynku .

Deutsche Bank i Rosja

Przez długi czas, zanim Trump wszedł do polityki, był spalony we wszystkich amerykańskich bankach. Wtedy rękę do biznesmena miał wyciągnąć właśnie Deutsche Bank, który przez kilkanaście lat miał skredytować blisko 2 mld dolarów.