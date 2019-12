DHL Express uruchomił terminal w Poznaniu

"Naszym celem od zawsze jest jak najlepsza obsługa naszych klientów, w związku z tym stale inwestujemy w rozbudowę naszych obiektów i najnowocześniejsze rozwiązania technologicznie. HUB w Poznaniu to największe centrum logistyczne, łączące jednostki krajowe z resztą świata" - powiedziała dyrektor ds. operacji w DHL Express Poland Agnieszka Błaś, cytowana w komunikacie.

Wielozadaniowy terminal został wyposażony w najnowocześniejsze technologie, które zwiększają efektywność obsługi przesyłek. W obiekcie znajduje się między innymi w pełni zautomatyzowany system sortujący, o przepustowości nawet 6 000 paczek na godzinę. Pozwoli to na znaczne zwiększenie możliwości operacyjnych całej sieci. Cały teren inwestycji wynosi 34 000 m2, a powierzchnia samego magazynu to ok. 5 000 m2. Znajduje się w nim 80 bram przeładunkowych - w tym 46 kurierskich, 32 przeznaczonych dla samochodów ciężarowych oraz 2 bramy bez doków, podano także.