Rekordowa wycena marketów Dino. Spółka zmierza do historycznej granicy

Kurs akcji Dino bije w tym tygodniu rekordy, a giełdowa wycena sieci marketów wynosi obecnie ponad 38 miliardów zł. To poziom dwóch trzecich wyceny Jeronimo Martins, właściciela Biedronki, a Dino jest pod tym względem trzecią co do wielkości obecnie spółką na GPW.