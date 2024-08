Dino rozczarowało. Wstrząs na kursie spółki

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, w reakcji na czwartkowe wyniki, kurs Dino w pierwszej godzinie sesji w piątek spadał nawet do 296,80 zł za akcje, czyli o 14,3 proc. To pierwsze notowanie ceny walorów spółki poniżej poziomu 300 zł od października 2022 r. "Wyniki Dino są gorsze od oczekiwań rynkowych" - zauważa Janusz Pięta, analityk BM mBanku.

W II kwartale zysk EBIT wyniósł 421,7 mln zł wobec 482,1 mln zł przed rokiem i był ok. 15 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 498,7 mln zł. Wynik EBITDA grupy wyniósł 520,6 mln zł, co oznacza spadek o 8,9 proc. rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał 595,7 mln zł EBITDA.

Janusz Pięta, analityk BM mBanku, w komentarzu dla PAP Biznes zauważył, że słabsze wyniki Dino były częściowo spodziewane po wcześniejszej publikacji raportu finansowego Jeronimo Martins, właściciela sieci Biedronka. "Wyniki Dino są gorsze od oczekiwań rynkowych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że konsensus powstał na bazie prognoz sprzed wyników grupy Jeronimo Martins" - stwierdził analityk.

Ekspert zwrócił uwagę na marżę brutto spółki, która w drugim kwartale wzrosła rok do roku, mimo trwającej na rynku wojny cenowej. Jednakże, pomimo wzrostu marży brutto, spółka nie zdołała powstrzymać spadku marżowości na poziomie EBITDA. Pięta wyjaśnił, że jest to rezultat wzrostu wskaźnika kosztów do sprzedaży, co wynika z jednej strony z niskiej dynamiki sprzedaży, a z drugiej z relatywnie silnego wzrostu wynagrodzeń.

W drugim kwartale 2024 roku sprzedaż porównywalna (LfL) Dino Polska wzrosła o 1,8 proc., co stanowi znaczące spowolnienie w porównaniu do wzrostu o 20,3 proc. rok wcześniej. Analityk BM mBanku zauważył, że różnica w dynamice sprzedaży LfL między Dino a Biedronką zmniejszyła się kwartał do kwartału na niekorzyść Dino.

Wyniki finansowe Dino. Spółka odkryła karty

Przychody grupy wyniosły 7,243 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 7,424 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 7,19 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 8,73 proc. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł 1,8 proc. wobec wzrostu o 20,3 proc. rok wcześniej.

To dane za drugi kwartał. Natomiast w całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 13,914 mld zł i były o 15,1 proc. wyższe rdr. Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 6,4 proc. (23,3 proc. wzrostu przed rokiem).

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 39,5 proc. sprzedaży grupy w II kw. i za 40,3 proc. w pierwszym półroczu 2024 r.

Dług netto grupy Dino wyniósł 818,1 mln zł na koniec czerwca 2024 r., co oznacza spadek o 136,7 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2023 r. i spadek o 349,4 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2023 r.

Grupa wypracowała w drugim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 527 mln zł wobec 647,4 mln zł przed rokiem. W całym pierwszym półroczu środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 962,7 mln zł, 8,1 proc. więcej rdr.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w I półroczu były ujemne i wyniosły minus 735 mln zł wobec minus 563,8 mln zł rok wcześniej.

Otwierają nowe sklepy, rozbudowują zakłady

Spółka podała, że na przepływy z działalności inwestycyjnej składały się przede wszystkim nakłady inwestycyjne związane z otwarciami nowych marketów Dino, rozwojem mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro Rydzyna, rozwojem zaplecza logistycznego (w I półroczu 2024 r. uruchomione zostało 9 centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim) oraz nabyciem udziałów w spółce eZebra.

W II kwartale 2024 r. Dino Polska uruchomiło 66 nowych sklepów. Na koniec czerwca 2024 r. sieć Dino obejmowała 2504 markety, o 232 więcej niż przed rokiem.

