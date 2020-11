handel detaliczny 1 godzinę temu

DPD Polska włączyło do sieci odbioru przesyłek automaty paczkowe SwipBox

DPD Polska włączył do swojej sieci automaty SwipBox, służące do odbioru przesyłek kurierskich. Do użytku klientów indywidualnych oddawane są właśnie urządzenia zlokalizowane głównie w sklepach sieci Biedronka, podał SwipBox.