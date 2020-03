Drageus Games: Premiera gry 'Archaica: The Path of Light' ustalona na 24 IV

"Drageus Games z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 26.03.2020 otrzymał informację, że gra 'Archaica: The Path of Light' przeszła certyfikację na platformach Xbox oraz PlayStation 4. Planowana data wprowadzenia do sprzedaży gry 'Archaica; The Path of Light' na konsolę Xbox oraz PlayStation 4 to dzień 24 kwietnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.