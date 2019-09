Drago Entertainment wprowadzi do końca roku pięć tytułów na platformę Steam

"Przez ostatnie lata Drago Entertainment kojarzone było z produkcją gier na zlecenie zagranicznych wydawców. Były to gry typu MMORPG, których w tamtym czasie w Polsce nie robiło żadne inne studio. Pozwoliło nam to rozwinąć umiejętności zespołu oraz zdobyć środki na rozwój. Teraz przyszedł wreszcie czas, by móc inwestować we własne gry. Za nami bardzo udana premiera 'Treasure Hunter Simulator' - gry, która pozwala wcielić się w dzierżącego wykrywacz metali poszukiwacza skarbów. Wydawcą tytułu jest notowana na NewConnect spółka Movie Games. Koszty produkcji gry zwróciły nam się w dobę po premierze. Dało nam to solidne potwierdzenie, że jesteśmy gotowi, aby zaoferować graczom własne projekty" - powiedziała CEO Drago Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.