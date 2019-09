Drugi po CD Projekt znowu zaskakuje. Historyczny rekord zysków PlayWay

PlayWay zarobił w drugim kwartale 16,5 mln zł na czysto. To najwyższy zysk w historii spółki - dotychczasowy rekord był rok temu (15,5 mln zł). Może być przepustką do pierwszej pięćdziesiątki największych spółek na giełdzie, choć w poniedziałek akcje spadają o 1,4 proc. po dwóch godzinach sesji.

PlayWay notowany jest na poziomie wskaźnika cena do zysku 29, co oznacza, że samymi zyskami musiałby spłacać swoje akcje przez 29 lat. Jak na spółkę gamingową to wcale niewysoko. Dywidendę płaci od dwóch lat.

Popularne symulatory

Model działania PlayWay to współpraca z małymi grupami deweloperskimi, którym PlayWay zakłada i finansuje spółki. W takiej strukturze trudno na początku o produkcje wysokobudżetowe, podobne do Cyberpunka 2077, czy Wiedźmin 3 CD Projektu. Ale to nie wyklucza osiągania przyzwoitych zysków w przyszłości. Ta nisza ma też swoje zalety - nietrafienie z jedną grą nie daje natychmiastowego zagrożenia dla istnienia spółki, co miało miejsce niedawno w przypadku CI Games.