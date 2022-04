Duda po spotkaniu z Johnsonem: trzeba zrezygnować z dostaw z Rosji

Koniec z surowcami z Rosji

Wielka Brytania wspomoże finansowo Polskę

Boris Johnson ogłosił z kolei zwiększenie wsparcia finansowego dla Polski, co przekazało jego biuro w komunikacie.

Pożegnanie z węglem i ropą

Wielka Brytania również zamierza zrezygnować z rosyjskiego węgla i ropy. Ma to nastąpić do końca tego roku. Niedługo później - "tak szybko, jak to możliwe" - z rosyjskiego gazu.