Duża spółka pożegna się z giełdą. "Klamka zapadła"

Akcje EMC Instytutu Medycznego w publicznej ofercie były sprzedawane po 7,6 zł, obecnie kurs rynkowy waha się w granicach 11 zł. Oznacza to, że wycena spółki to około 470 mln zł - czytamy w "Parkiecie".

Penta Hospitals podniosła cenę w wezwaniu na akcje EMC IM z 10,6 do 11 zł, co skłoniło fundusze TFI PZU do sprzedaży. Pozbyły się 3 mln 760 tys. 762 akcji, które dawały około 8,5 proc. głosów i stanowiły ponad 8,8 proc. kapitału. "Z kolei Penta przed rozliczeniem wezwania miała 90,85 proc. akcji i 91,16 proc. głosów. Teraz ma odpowiednio: 99,75 proc. i 99,76 proc." - napisano.