Dworczyk: Dotychczas do szczepień zarejestrowało się 127,7 tys. seniorów 80+

"Do tej pory, do tego momentu zarejestrowało 127 796 seniorów powyżej 80 roku życia. Rejestrowały się te osoby za pośrednictwem [...] trzech kanałów, czyli infolinii numer 989, za pośrednictwem strony internetowej czyli internetowego konta pacjenta i osobiście w poz-etach" - powiedział Dworczyk w trakcie konferencji prasowej.

"Zgłoszenie gotowości do szczepienia również cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.[...] Do tej pory przesłano 474 tys. zgłoszeń i [...] 377 tys. zostało potwierdzonych przez klikniecie w specjalny link, wysłany przez system do zgłaszającego się, jako osobę gotową do przyjęcia szczepienia" - powiedział Dworczyk.